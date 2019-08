Candles lit for 18th annual Carol Dyer Memorial event

BAR HARBOR — The 18th annual Carol Dyer Memorial Luminaria Evening was held Sunday on the Village Green in Bar Harbor. Participants bought luminaria to honor loved ones with cancer.

The event was sponsored by the YWCA and proceeds benefited the Beth C. Wright Cancer Resource Center in Ellsworth, an organization that provides education and support to cancer patients in Hancock and Washington counties.

The event was originally scheduled for Saturday, but predicted thunderstorms caused organizers to reschedule for Sunday.

Volunteers lit hundreds of luminaria, while other volunteers read the names of those honored. Attendees walked through the Village Green looking at names written on the glowing luminaria, and listening to the presentation. Live music was provided by Alice French, who sang and played the keyboards.

In honor of:

A Friend’s Husband Bar Harbor

Ann Bar Harbor

Diane Ashworth Fort Meyers, Fla.

Melissa Buck Mapleton

Ed Candelmo Charleston

Leigh Chegwin New Smyrna Beach, Fla.

Dan Collins Baton Rouge, La.

Linda Dishler Miami, Fla.

Joy Donahue Baltimore, Md.

Betsy Drake Bar Harbor

Jack Drake Bar Harbor

Jack Drake Bar Harbor

Mary Drury Bar Harbor

Lucinda Dudley Bar Harbor

Lori Fallon Mount Desert Island

Lisa Farley Southwest Harbor and Portland, Ore.

Friends and Family

Corey G. Maine

Natalie Gray Seal Harbor

Raymond Gray Seal Harbor

Janis Harvey Durham, N.C.

Agnes Hoey Canton, N.Y.

Valerie Howard Hulls Cove

Melissa Howe Ossining, N.Y.

Thomas Jordan Pittsfield, Mass.

Maureen Kane Bar Harbor

Kathe Southwest Harbor

“John, Tom, & Kathy Kelly” Barberton, Ohio

Carol Krieg Bucksport

Richard LaHaye Morrill

Eric Lange California

Matt Lawson Mount Desert Island

Miriam Leiser Ramsey, N.J.

Linda Mount Desert

Lyn Machearn Sudbury, Mass.

Peggy Manton Lisle, Ill.

Peggy Manton Lisle, lll.

Millions who are the unsung heroes

Connie Mitchell Nashville, Tenn.

Nanette Bar Harbor

Roseanne Power Bass Harbor

Charlie Pugh Pretty Marsh

“Pop” Ray Ellsworth

Felicia Reed Jacksonville, Fla.

Marian Reghan Texas

Pete Riveria Big Island, Hawaii

Marc Sabransky Wilmington, N.C.

Andy Shea Bar Harbor.

Connie Shea Mount Desert

Connie Shea Bar Harbor

Nancy Simpson Mount Desert

Stacey Smith Bar Harbor

Stacey Smith Bar Harbor

Stacey Smith Bar Harbor

Stacey Smith Bar Harbor

Stacey Smith Bar Harbor

Marcella Solara Big Island, Hawaii

Scott Stewart Florida

To all that fight

Gabriella Toscano Palm Coast, Fla.

Amy Walton Louisville, Tenn.

Eliza Worrick Bar Harbor

In memory of:

Susan Veronica Aspinwall Gold Beach, Ore.

Art Asuncion Foster City, Calif.

Iva Aylesworth Whitney Point, N.Y.

Vincenta Baldoza Bronx, N.Y.

Aimee Beal

Toni Beck London, U.K.

Jim Bell Alaska

Jim Bell Anchorage, Alaska

Phyllis Bird Waterville

Susan Blaisdell Bar Harbor

Albert Blanchett Swansea, Mass.

Beth Brignull Bar Harbor

Beth Brignull

Elayne Brown Jacksonville, Fla.

Peter Bryant Seal Harbor and Juno Beach, Fla.

Bob Buck Trenton

Loraine Buotte Westbrook

Keira Buttons Bar Harbor

Helen Carey Weymouth, Mass.

Dennis H Carr Northeast Harbor

Ann Marie Carriere Enfield, N.H.

James Carroll Southwest Harbor

James Carroll Southwest Harbor

Clare Clark Wallingford, Conn.

Dee Clement Pittsburgh, Pa.

Rita Clements Seal Harbor

Jean Cline Independence, Ohio

Delight Colby Clearwater, Fla.

James Crocket Bar Harbor

James Crockett Bar Harbor

Vera Cunningham Bar Harbor

Bert Damon Northeast Harbor

Bert Damon Northeast Harbor

Bert Damon Northeast Harbor

Cathy Davis Verona, Pa.

Warren Davis Bar Harbor

Steven DeMuro Bar Harbor

Steven DeMuro Bar Harbor

Steven DeMuro Bar Harbor

Thelma DeTrude Pittsburgh, Pa.

Mac Dow Bar Harbor

Andrew Dowden New Orleans, La.

Randall Dowden Michigan

Ruell Virginia Dowden Little Rock, Ark.

Helen Downing Raynham

Kirstin Dudley Silver Spring, Md. and Bar Harbor

Lucinda Dudley Bar Harbor

Lucinda Dudley Bar Harbor and Williamsburg, Va.

Cynthia Dunn Mill Valley, Calif.

Carol Dyer Bar Harbor

Carol Dyer Bar Harbor

Carol Dyer Bar Harbor

Shirley Edwards Bar Harbor

Dottie Evans Milwaukie, Ore.

Frank Evans Milwaukie, Ore.

Harriet Fisher Tampa, Fla.

Mary Lou Fitch Clear Lake, Iowa

Sarah Flynn Southwest Harbor

Earl Fochtman Fayetteville, Ark.

Barbara Freshman Miami, Fla.

Robbie Frost Jr. Seal Harbor

Bonnie Gallagher Camden

Luere Hodgkins Glover Bar Harbor

Ruth Gordon Rockville, Md.

Merle Grass Belfast

Steve Graves Northeast Harbor

Steven Graves Northeast Harbor

Mary Greathouse Clinton, Md.

Craig Greene Bar Harbor

Melvyn Gurell Rochester, N.Y.

Jamie Hagedorn Ellsworth

Frank & Pat Hague Roanoke, Va. and MDI

Joan Hall Bethel, Conn.

Sarah Hamilton Oak Park, Ill.

Lula Harrington Greene, N.Y.

Patricia Harrington Natick, Mass.

Samuel Harry Harrisburg, Pa.

Francis Hastings Natick, Mass.

Paul Heyse Lamoine

Gephard Hieber Euclid, Ohio

Bill Hines Mobile, Ala.

Phyllis Hoffman Pittsburgh, Pa.

Phyllis Hoffman Pittsburgh, Pa.

Pat Holder Somesville

Shirley Hough Berwyn, Pa.

Bridget Howard St. Petersburg, Fla.

Ben Hubbard Connecticut

Cynthia Nan Hull Alexandria, Va.

Jacqueline Hutchinson Ellsworth

Debbie Innes Bar Harbor

Debby Innes Bar Harbor

Jacque Bar Harbor

Jacque Bar Harbor

Mary Jones Bass Harbor

Joe Jordan Eddington

William Keck N. San Juan, Calif.

Richard Kelly Greystones, Ireland

Luba Kleinman Chicago, Ill.

Wendy Knickerbocker Castine

Horst Kuehn Hancock

Adam Kurman Minneola, N.Y.

Wes Landon Niceville, Fla.

Larry Lassins Deerfield, N.H.

Beverly Laurin Plainville, Conn.

Kathy Lawler Wilmington, Del.

Larry Leiser Riverdale, N.J.

Frank Lindenmeyer Rensselaer, N.Y.

Deanie Linscott Otter Creek

Elinor Lipson Port Clyde

Adelbert “Debbie” Liscomb Northeast Harbor

Anna Logee Brooklyn, Conn.

Ralph Long MDI

Claudia Luu Sacramento, Calif.

Catherine Ring Lyons, Ohio

Emily Mabee Henderson, Ky.

Michael MacCulloch Bar Harbor

Jane MacLeod Bar Harbor

Tom Madden O’Fallon, Ill.

Davey Maker Cutler

John Martel Southwest Harbor

Carol Martin Mount Desert

Robert R Maynard Southwest Harbor

Acie Craig McAda New Braunfels, Texas

Acie Craig McAda New Braunfels, Texas

Evelyn McPhee Bar Harbor

Members of the MDIHS Class of 1992

Murfeta Milos, Mostar Bosnia and Herzegovina

Gary Mitchell Ellsworth

George “Governor” Adams, Jr. Chicago, Ill.

Martina Morley Lamoine

Shirley Moulton Belfast

Emma Myers

Rose Nagle Bass Harbor

Carol Nedeau Seal Harbor

Lap Tien Nguyen Newtown Square, Pa.

Kristina O’Neill Lamoine

Kristina O’Neill Lamoine

Chris Owen Ellsworth

Bill “Superman” Paine Franklin

Bill Paine Franklin

Bill Paine Franklin

Bill Paine Franklin

Bill Paine Franklin

Papa Franklin

Beth Parker Endicott, N.Y.

Beth Parker Endicott, N.Y.

Beth Parker Endicott, N.Y.

Mary Parker Bar Harbor

Mary Parker Bar Harbor

Mary Parker Bar Harbor

Beryl Parsons Bar Harbor

Madalyn Frazzini Perrine Campbell, Calif.

Plenny Peters Fort Meyers, Fla.

Townsend Pillsbury Fort Lauderdale, Fla.

Townsend Pillsbury Fort Lauderdale, Fla. and MDI and Cape Cod, Mass.

Rita Qualey Benedicta

Earl Ramsdell Baton Rouge, La.

Winona Reed Frankfort

Gay Reiber Cleveland, Ohio

Janis Cough Robbins Bar Harbor

Stan Robins Bar Harbor

Janice Roebuck Traverse City, Mich.

Charlie Rosenbaum Queens, N.Y.

Roger Rouillard Augusta

Clark Rowell Keene, N.H.

Mick Ryan Greystones, Ireland

Jim S Wayzata, Minn.

Murray S Sarasota, Fla.

Rita S Sarasota, Fla.

Jim Salisbury Scarborough

Rosa May Samuel Savannah, Ga.

Becky Sargent Hulls Cove

India Saucier Kerrville, Tenn.

Patti Schmaedig Bar Harbor

Mike Schuller Southwest Harbor

Roberta Shaw Cutler

Charlotte Skiff Bar Harbor

Marla Sklar Chicago, Ill.

Sharon Smith Dayton, Texas

Lucy Sprague Bar Harbor

Chris Storer Warren

Jean Storer Warren

Nancy Sweeney Somesville

Ted Sweeny Somersville

Bill Taylor St. Paul, Minn.

Patricia Thomas Bar Harbor

Pat Thomas Bar Harbor

Pat Thomas Bar Harbor

Patricia Thomas Bar Harbor

Shirley Tice Mansfield, Pa.

Nick Tiseo Easton, Conn.

Vernice Towne Chicago, Ill.

Dot Tracey Seal Harbor

David Troyer Fresno, Ohio

Shelly Vescoro Dallas, Texas

Polly Waddington Dallas, Texas

Putt (Daddy/DoDa) Walls Bar Harbor

Bud Wasgatt Bar Harbor

Kip Watson Surry

Patti Wharton Seal Cove

Cookie Willems Bar Harbor

Peggy Williamson Somesville

Peggy Wissing Medina, Texas

Charlene Zerrien Lamoine

Molly Lyman Southwest Harbor