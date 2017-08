Luminarias erase darkness of cancer

BAR HARBOR — The annual Carol Dyer Luminaria night was held on the Bar Harbor Village Green on Saturday, Aug. 26. Sales of the luminarias benefit the American Cancer Society.

Below is a list of luminarias created in honor of those who are fighting cancer and in memorial of those who have died from the disease.

Related Posts Luminary night rescheduled

Name, Town

Ronda Agostinnuci, Berlin, CT

Pat Aldous

Eddie Allen, New York, NY

Jane Alley

Bill Asal

Mike Bannon

Aubrey Bart, Bar Harbor

Andrew Bartlett, Bethel

Aimie Beal Church, Blue Hill

William Beam, Cutler

Pat Beliveau, Del Mar, CA

Myra Black, Bar Harbor

Dotty Bloomquist, Bar Harbor

Betty Bodine, Radnor, PA

Beth Brignull, Bar Harbor

Jamie Broad, Corinth

All who have died w/broken spirits

Marguerite H. Bryant, Seal Harbor

Donald BryantvSeal Harbor

Peter Bryant, Jensen Beach, FL

Joyce Carey, Bar Harbor

Grampie Carmen, Princeton

Deb Casey

Joe Cashman, VA

Sally Chamberlain, Bar Harbor

Art Champlain

Eva Chepla

Polly Collier, Bar Harbor

Tracey Cook, Indianapolis, IN

Leo Corbett, Woodland

Beulah Corbett, Princeton

Jimmy Crockett, Bar Harbor

Liam Daly, Cork, Ireland

Olga and Edward Damm

Warren Davis, Bar Harbor

Nancy Dehart

Nora Devore

Mac Dow, Bar Harbor

Carol Dyer, Bar Harbor

Bob/Pop Emens, Hingham, MA

Susan Feld, Sudbury, MA

Kathy Fessenden, Bar Harbor

Sarah B. FLynn, Southwest Harbor

Robbie Frost, Seal Harbor

Rob Gardner, Naples, FL

Donald Gates

Charles Gaunt, Andover, MA

Beth Gillespie

Bob Girvan, Kenduskeag

Jon Glover, Memphis, TN

Karen Goquen

Walter Goulet, East Hampton, MA

Leslie Gray

Craig Greene, Bar Harbor

Mary Grindle, Bar Harbor

John Gulatsi, Fredericksburg, VA

Frank and Pat Hague, Mount Desert

James Hamblen, Southwest Harbor

Anne Hamblen

MacDonald Butler, Mount Desert

Marjorie Hamor, Cutler

Martha Ann Hawes

Patty Heath, Lamoine

Paul Heyse, Lamoine

Jack Hoffman, Cutchogue, NY

Robert A. Holley, West Palm Beach, FL

Richie Huff, Fly Creek, NY

Debbie Innes, Bar Harbor

Mary Jones, Bass Harbor

Phil Jordan, Bar Harbor

Regan Kauf, Bethel

Steven Kearins

William Kelley

Penny Kennedy, Steuben

Kate Kirkpatrick, Boston, MA

Brianna Koncinsky, Bangor

Chrisitne K. LaPadula, New Rochelle, NY

Ignatius S. Krason, Hulls Cove

Luke Krebbs, Bass Harbor

Brandon Lamb, Pittsburgh, PA

Dick Lee, Bar Harbor

Susan Leiter, Owings Mills

George Light, Carmel

Warren L. Lindquist, Seal Harbor

Deanie Linscott, Bar Harbor

Paul Linscott, Ellsworth

Anna Logee, Brooklin, CT

Emily Mabee Henderson, TX

Doris Maheu

Jackson Mansolilli, Seal Cove

Lou Martinez, Prosser, WA

Davey Maxer, Cutler

Ruth McAllister, Tolland, CT

Cassandra McCann

Boyd McFarland, Bar Harbor

Bill McFarland, Bar Harbor

Peg McKenney, Dennis, MA

Evelyn McPhee, Bar Harbor

Carlos Mercado, San Juan, PR

Ann Morrison

Mary Myslis, Libertyville, IL

Gary Nalls, Ashland, VA

Doris Nalls, Gretna, VA

Cynthia Nan Hull, Alexandria, VA

Jim O’Brien, Kittery

Ella O’Donnell, Peabody, MA

Lala O’Rourke

Mary Parker, Bar Harbor

Matt Pemtlicki, Scotch Plains, NJ

Nancy Pinkham, Seal Harbor

Peggy Pinkham, Bar Harbor

Jean Quarto, Newtown Square, PA

Michael Quarto, Westchester, PA

Earle Ramsdell

Marian Reagan, Bar Harbor

Carol Redlawsk

Eric Reed, Southwest Harbor

Maryann Rickerd, Sumpter, SC

Stan Robins, Bar Harbor

Peggy Rockefeller, Seal Harbor

David Rockefeller, Seal Harbor

India Saucier, Kerrville, TN

Lori Sawtelle, Hanson, MA

Sandy Schnett, Bass Harbor

Mike Schuller, Southwest Harbor

Mike Schuller, Middletown, DE

Roberta Shaw, Cutler

Pamela Smith, Grosse Pointe, MI

Henry Smith, Bar Harbor

Henry Kirby, San Diego, CA

Paul Sontz, Philadelphia, PA

Lucy Sprague, Bar Harbor

Jack Squires, Chico, CA

John Stanek, Chicago, IL

Kevin P. Stein

Kirsten Stockman, Bar Harbor

Chris Storer, Warren

Jean Storer, Warren

James J. Sullivan, Milton, MA

Hugh Sullivan, Norwalk, CT

Dot Tracy, Seal Harbor

Polly Waddington, Dallas, TX

Cookie Willems, Bar Harbor

Peggy Williamson, Somesville

Carl Wittlinger, Boxford, MA

Nancy Woods

Roberta Worrick, Wolfeboro, NH

Judith Ann Zaid, Melville, NY

William Zimmerman, Chester, CT

Grandma

Friends and Family

Indira, Chicago, IL

Peggy, Donald and Vera

Mam, Exeter

Uncle Kaiser, Princeton

Aunt Jeannie, Corinth

Becky

Fay

Rod

Tochy, El Salvador

Richard

Carol

Dad

Poppa and Mom

Biggi

Cloe

Juan

Mom

Nancy

Larry